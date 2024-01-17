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VakıfBank, Allianz Vero Volley Milano'yu mağlup ederek play-off turuna yükseldi - Son Dakika
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VakıfBank, Allianz Vero Volley Milano'yu mağlup ederek play-off turuna yükseldi

2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımını 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, adını play-off turuna yazdırdı.

VakıfBank, Allianz Vero Volley Milano\'yu mağlup ederek play-off turuna yükseldi
17.01.2024 - 00:37,
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İSTANBUL, -

SALON: Allianz Cloud

HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Vlastimil Kovar

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Heyrman, Orro, Sylla, Rettke, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazuate, Bajema, Malual, Candi)

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça, Aleksia, Van Aalen, İdil Naz, Busa)

SETLER: 20-25, 17-25, 25-22, 25-18, 12-15

SÜRE: 117 dakika (27, 23, 25, 24, 18)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımını 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, adını play-off turuna yazdırdı.

Kaynak: DHA
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