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VakıfBank, Dentil Praia Clube'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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VakıfBank, Dentil Praia Clube'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

VakıfBank, Dentil Praia Clube\'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
15.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:51
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Dentil Praia Clube: 3-0

İSTANBUL, -

SALON: Dragon Sports Center

HAKEMLER:  Joo-Hee Kang, Sonja Simonovska

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça, İdil Naz, Karutasu, Busa)

DENTIL PRAIA CLUBE: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Naiane, Kasiely, Suelen, Gabriela, Priscila)

SETLER: 25-16, 25-14, 25-19

SÜRE: 80 dakika

VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'u 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen VakıfBank grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek. VakıfBank, yarı final karşılaşmasını 16 Aralık Cumartesi günü TSİ 09.00 veya 14.30'da oynayacak.

VakıfBank-Dentil Praia Clube karşılaşmasının ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

1 - VakıfBank - 6 puan

2 - Dentil Praia Clube - 3 puan

3 - Sport Center - 0 puan

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: VakıfBank, Dentil Praia Clube'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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