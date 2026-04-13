VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 Mağlup Etti

13.04.2026 21:29
Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Aylin Sarıoğlu Acar, Deniz Uyanık, Cazaute)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın (Gülce Güçtekin, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Ghani, Aslı Kalaç)

Setler: 19-25, 25-19, 25-18, 25-23

Süre: 111 dakika (26, 28, 26, 31)

Vodafone Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyet alan tarafın 2025-26 sezonu şampiyonu olacağı seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Müsabakaya iyi başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana, 9-3'lük üstünlük yakaladı ve VakıfBank, mola aldı. Moladan sonra da etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 kazandı ve durumu 1-0 yaptı.

VakıfBank, ikinci sette oyunun hakimiydi. Hücumda ritmini bulan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Medicana karşısında ikinci seti 25-19 üstün bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de VakıfBank üstünlüğüyle geçti. Rakibine göre daha az hata yapan ev sahibi takım, seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Müsabakanın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

