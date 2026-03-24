VakıfBank Finale Yükseldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VakıfBank Finale Yükseldi

24.03.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Guidetti, takımının oyunundan memnun.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Galatasaray Daikin'i 3-0 yenerek finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, maçta iyi bir oyun sergilediklerini ve kısa zamana rağmen finale hazır olacaklarını söyledi.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Giovanni Guidetti, kazandıkları için memnuniyetini dile getirerek, "Bence bugün işimizi yaptık. Yarın final oynamak için buradayız ve Galatasaray'a karşı kazanmamız gerekiyordu, kazandık da. Çok iyi bir voleybol sergiledik. Harika bir tutumla, büyük bir odakla oynadık ve sahaya çok iyi bir ruh koyduk. Görmek istediğim şey tam olarak buydu. Şimdi sadece rakibimizin kim olacağını bekleyeceğiz. Ama biliyoruz ki yarın kim gelirse gelsin tamamen farklı, çok zorlu ve sert bir maç olacak. Büyük bir mücadeleye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Finale hazırlanmak için kısa vakitlerinin olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bu tür turnuvalarda işler böyledir. Milli takımlarda bazen maça hazırlanmak için sadece üç saatiniz olur, buna alışığız. Bu yüzden finalde kimin geleceği hiç önemli değil. Antrenörler için çalışma dolu bir gece ve sabah olacak, oyuncular içinse uyku ve dinlenme gecesi olacak. Yarın hazır olacağız. Son iki ayda karşılaştığımız iki takım, biz onları tanıyoruz, onlar da bizi. Sadece voleybolu gerçekten seven bir şehir olan Ankara için yine harika bir gösteri, harika bir voleybol günü olmasını umuyorum. Burada oynamaktan her zaman çok mutluyuz." diye konuştu.

"Planımızı mükemmel bir şekilde uyguladık"

Sarı-siyahlıların smaçörü Marina Markova ise oyun planını iyi uyguladıklarını ve final için hazır olduklarını söyledi.

Maçın en skorer oyuncusu olan Markova, takımın savunma başarısına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bence çok iyi bir maçtı. Planımızı mükemmel bir şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Çünkü Galatasaray, savunması çok iyi bir takım ve muhtemelen bu Dörtlü Final'deki en hızlı oyunu onlar oynuyor. Bu yüzden blokları ve savunmayı kapatmak, bu sistemi kurmak çok zordu ama bunu başarabildik. Oldukça fazla blok yaptık, bundan dolayı çok mutluyum. Yarı final geçti, yarın finalimiz var. Öncelikle toparlanmak ve finale hazırlanmak için çok az zamanımız var. Bir takıma değil, bugün yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe veya Eczacıbaşı'na hazırlanacağız ki her ikisi de inanılmaz güçlü takımlar. Kimin olduğu fark etmez çünkü bu rakip takımdan ziyade bizim kendi hazırlığımızla ilgili. Filenin diğer tarafında kimin olduğundan çok bizim takım olarak ne yapacağımız önemli."

Kaynak: AA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:42:02. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.