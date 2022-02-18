VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu

VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow ile eşleşti.

Son dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, Developres Rzeszow ile eşleşti. Grubundaki 6 maçını da kayıpsız geçen sarı-siyahlılar, Polonya temsilciyle ilk maçına deplasmanda çıkacak. Kuraya seri başı olarak katılan VakıfBank, rövanş müsabakasını evinde oynama avantajını elde ettiği için ilk karşılaşma Polonya'da oynanacak.

Sarı-siyahlılar, galip gelmeleri durumunda yarı finalde Lokomotiv Kaliningrad - Fenerbahçe mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak. - İSTANBUL