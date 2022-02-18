Üye Girişi
VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu - Son Dakika

VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu

18.02.2022 16:17
VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu

VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow ile eşleşti.

VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow ile eşleşti.

Son dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, Developres Rzeszow ile eşleşti. Grubundaki 6 maçını da kayıpsız geçen sarı-siyahlılar, Polonya temsilciyle ilk maçına deplasmanda çıkacak. Kuraya seri başı olarak katılan VakıfBank, rövanş müsabakasını evinde oynama avantajını elde ettiği için ilk karşılaşma Polonya'da oynanacak.

Sarı-siyahlılar, galip gelmeleri durumunda yarı finalde Lokomotiv Kaliningrad - Fenerbahçe mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın 'Birlikte başaralım' davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi

Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Polonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:12 Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ali Koç'a seslendi: Ferdi'ye sözleşme ver Ali Koç!
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:09 Sahte ihbar mı? Hava aracı düştü dendi, Bursa'da ekipler alarma geçti ama...
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement