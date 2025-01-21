VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında yarın İtalya'nın Vero Volley takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Milano'daki Allianz Cloud Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
VakıfBank, 5'te 5'lik performansla grubunda ilk sırada yer alıyor.
Grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan İtalyan temsilcisi ise ikinci sırada bulunuyor.
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı VakıfBank, 3-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › VakıfBank, İtalya'da Vero Volley ile Yüzleşiyor - Son Dakika
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