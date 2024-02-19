VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın evinde İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco ile karşı karşıya gelecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Müsabakada Hırvat Ksenija Jurkovic ile Sırp Aleksandar Petrovic hakem ikilisi görev alacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, CEV Şampiyonlar Ligi'nde daha önce A. Carraro Imoco??????? ile dört kez karşı karşıya gelen VakıfBank, bu maçların üçünü kazandı. Sarı-siyahlılar, İtalyan ekibiyle üç defa finalde karşılaşırken, 5 Mayıs 2018'de ise Dörtlü Final'de İtalyan ekibine rakip oldu. İki takım çeyrek finalde ise ilk defa birbiriyle eşleşti.
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Imoco ile ilk kez finaller dışındaki bir turda karşılaşıyoruz. Bu yeni bir durum ve böylesine harika bir takımla tekrar rekabet etme şansına sahip olacağımız için heyecanlıyız. Imoco harika durumda ve çok iyi oynuyorlar, yenilmiyorlar. Bizim için zor bir iş olacak. Ancak aynı zamanda taraftarlarımızın bize harika bir maç oynamak için yardımcı olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-siyahlı takımın ABD'li orta oyuncusu Chiaka Ogbogu ise VakıfBank formasıyla tekrar çeyrek final oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Güçlü ve formda bir takımla karşılaşacağız. Sahada rekabetçi bir oyun sergilemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkes için sağlıklı bir maç olmasını diliyorum. Umarım yarın sahada en iyi performansımızı gösterebiliriz." ifadelerine yer verdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı ise 29 Şubat Perşembe günü, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde A. Carraro Imoco ile karşılaşacak - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?