VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kanserli Çocuklara Destek Verdi

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda genel menajer Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti ve kaptan Cansu Özbay, Kanserli Çocuklara Umut Vakfına (KAÇUV) destek amacıyla "Umut Kafe"de satış yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, VakıfBank'ın Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Çukurova Belediyespor ile oynadığı maç için VakıfBank Spor Sarayı'na gelen satış aracı "Umut Kafe" taraftarlarla buluştu.

Banu Can Schürmann, Giovanni Guidetti ve Cansu Özbay, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkat çekmek için taraftarlara satış yaptı. Etkinlik sırasında Guidetti ve Cansu Özbay alışveriş yapan taraftara KAÇUV logolu tişört de hediye etti.

Schürmann: "Destek vermeye devam edeceğiz"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, etkinlik için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "KAÇUV için kupa maçımız öncesinde seyircilerimiz, taraftarlarımızla beraber buluştuk ve onlara çay, kahve, kurabiye satışı yaptık. Elde edilen gelir kanserli çocuklara gideceği için çok mutlu ve gururluyuz. Giovanni Guidetti ve Cansu Özbay bize eşlik etti. Çok güzel bir atmosfer oldu. Çok keyifli geçti. KAÇUV'a bundan sonraki etkinliklerinde elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Giovanni Guidetti de çok anlamlı bir deneyim yaşadıklarını vurgulayarak, "İnsanların coşkusu ve katılımlarını görmek güzeldi. Kahve satışları sırasında, doğru parayı almak için elimden geleni yaptım. Umarım bana kızmamışlardır. KAÇUV'u, yaptıkları bu harika iş için tebrik ederiz. Bunu yaptıkları için onlara minnettarız. Umarım farklı bir zamanda tekrar gerçekleştiririz." şeklinde görüş belirtti.

Takım kaptanı Cansu Özbay ise saha içinde olduğu kadar saha dışında da önemli sorumlulukları olduğunu dile getirerek "Kanserle mücadelenin ilk ayağı bilinçli olmak. Toplumun bilinçlenmesi, kanserli çocuklara umut olunması için büyük bir mücadele veren KAÇUV ile böyle bir ortak etkinlikte yer almak hem benim hem de kulübüm için çok değerli. Taraftarımız da burada bizlerle beraber olarak kanserli çocuklara destek oldu. Onlara da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.