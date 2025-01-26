Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: İbrahim Acar, Sadettin Kıral
Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Michelle, Begüm Hepkaptan, Taubner, Guerra, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Strunjak, Ezgi Akyaldız, Deniz Emrelli, Buse Cılkız)?
VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Kipp (Aylin Acar, Van Rayk, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)
Setler: 23-25, 19-25, 17-25
Süre: 81 dakika
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan Farklı Galibiyet - Son Dakika
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