VakıfBank Kupa Voley'de Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VakıfBank Kupa Voley'de Şampiyon

25.03.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek Kupa Voley şampiyonluğuna ulaştı.

Salon: Ankara

Hakemler: Erdal Akıncı, Burhan İlhan

VakıfBank: Ogbugu, Derya Cebecioğlu, Boskovic, Zehra Güneş, Markova, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Dangubic, Deniz Uyanık, Cazaute)

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Plummer, Smrek, Meliha Diken)

Setler: 25-19, 21-25, 25-20, 25-20

Süre: 110 dakika (26, 28, 29, 27)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmada voleybolseverler, tribünleri tamamen doldurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, maçı yerinde takip etti.

Karşılaşmaya Markova'nın etkili hücum ve servisleriyle başlayan VakıfBank'a Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt'un servis turunda aldığı sayılarla karşılık verdi: 4-4. Eczacıbaşı'nda hataların arttığı bölümde VakıfBank, Boskovic'in servisleriyle üst üste aldığı 6 sayıyla sette 12-7 öne geçti. Bu noktadan sonra manşette ve blokta istediğini alan Eczacıbaşı, farkı 2'ye (15-13) kadar indirse de VakıfBank, oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve 25-19'luk skorla finalde 1-0 öne geçti.

İkinci sette takımların karşılıklı skorlar bulduğu ilk bölüm, 9-9 eşitlikle geçildi. Hücum ve savunmada daha az hata yapan Eczacıbaşı Dynavit, sette 5 sayılık (14-19) avantaj yakaladı. Boskovic'in hücumlarına Yaprak Erkek ile cevap vererek avantajını sürdüren Eczacıbaşı, setin son bölümüne 22-18 önde girdi. VakıfBank'ın farkı kapatma çabalarına rağmen Eczacıbaşı, seti 25-21 alarak maçta durumu 1-1 yaptı.

Cansu Özbay'ın servis turuyla üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, bir ara 5-1 öne geçse de daha sonra skora denge (8-8) geldi. 17'nci sayıdaki uzun rallinin ardından aldığı sayıyla morallenen VakıfBank, 14-11 üstünlük yakaladı. Karşılıklı sayılarla 3 sayılık (19-16) farkın korunduğu bölümün ardından VakıfBank, Boskovic ile 20'li sayılara ulaştı: 20-16. Zehra Güneş, Cansu Özbay ve Boskovic ile sayılar bulan VakıfBank, seti 25-20 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Dördüncü set, karşılıklı sayılarla başladı. Markova-Boskovic ikilisiyle skor üreten VakıfBank, sette 15-12 öne geçti. Bu noktadan sonra Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile skorda 16-16 eşitliği yakalasa da VakıfBank, 20-16 üstünlük sağladı. Son bölümde avantajını sürdüren VakıfBank, 25-20'lik skorla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank kupayı en çok kazanan takım oldu

Şampiyonluk sayısını 10'a çıkartan VakıfBank, finalde karşılaştığı rakibini geçerek kupayı en fazla kazanan takım ünvanını aldı.

Kadınlar Kupa Voley'i kazanan takımlar şöyle:

TakımŞampiyonlukSezon
VakıfBank101994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2025-2026
Eczacıbaşı91998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2018-2019
Fenerbahçe52009-2010, 2014-2015, 2016-2017, 2023-2024, 2024-2025
Emlakbank11995-1996
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 22:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: VakıfBank Kupa Voley'de Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.