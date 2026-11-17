VakıfBank Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 eleyip Kupa Voley'de dörtlü finale kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları yarın ve 19 Kasım Perşembe günü oynanacak. Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenen VakıfBank dörtlü finale kaldı; diğer finalistler bu eşleşmelerle belirlenecek.
2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları, yarın ve 19 Kasım Perşembe günü oynanacak.
Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1'lik skorla eleyen VakıfBank'tan sonra adını dörtlü finale yazdıracak diğer takımlar da belli olacak.
Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin programı şöyle:
Yarın:
16.30 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)
19.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
19 Kasım Perşembe:
19.00 Zerenspor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
Kaynak: AA
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