VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finalde

26.04.2022 00:57
VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finalde

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 play-off'u ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı konuk etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 play-off'u ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı konuk etti. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-siyahlılar, ilk maçı 3-2 kazandığı serinin ikinci karşılaşmasını 3-0 alarak adını finale yazdırdı.

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda zafere ulaşan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde de şampiyonluğa yürüyor. İkinci yarısında maç kaybetmeden normal sezonu lig lideri olarak tamamlayan sarı-siyahlılar, 1/4 play-off'u ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Türk Hava Yolları'nı ikinci maçta ise 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setini 25-16 alarak maça güçlü bir giriş yapan VakıfBank, muhteşem bir mücadeleye sahne olan ikinci seti de 28-26 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Son seti de 25-21 ile önde kapatan sarı-siyahlılar, 3-0'lık skorla ikinci maçta da galibiyeti almış oldu. VakıfBank'ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 11, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Michelle Bartsch-Hackley'nin 9 sayı kaydettiği mücadeleyi Kübra Akman 7, Cansu Özbay 2 sayıyla tamamladı.

VakıfBank'ın Sultanlar Ligi finalindeki rakibi Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kazananı olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

Vakıfbank: Cansu Özbay 2, Gabi 11, Zehra Güneş 10, Isabelle Haak 19, Michelle Bartsch-Hackley 9, Kübra Akman 7, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem Boz

THY: Bahar Toksoy Guidetti 3, Lauren Carlini 1, Madison Kingdon 8, Aslı Kalaç 5, Kiera Van Ryk 16, Şeyma Ercan 3, Ceren Önal (L), Anna Orthmann 7, Polen Ünver 3

Setler: 25-16, 28-26, 25-21

Süre: 90 dakika (24', 36', 30') - İSTANBUL

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Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak! Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak! Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank! Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!

Türk Hava Yolları, Vakıflar Bankası, Play Off, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finalde - Son Dakika


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