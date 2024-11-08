VakıfBank'tan Görme Engellilere Voleybol Deneyimi

Spor

VakıfBank Spor Kulübü, "herkes için voleybol" yaklaşımıyla ilk kez gerçekleştirilen bir çalışmanın altına imza atarak görme engelli 10 sporsevere gün boyu voleybol deneyimi yaşattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BlindLook Türkiye iş birliğiyle 6 Kasım'da gerçekleştirilen organizasyonda görme engelli misafirler, kulüp başkan yardımcısı Ferkan Merdan tarafından ağırlandı.

Kulüp müzesini gezerek kupalar hakkında bilgi alan misafirler, sonra ana salona geçerek fileye, topa, sahaya dokunarak tecrübe etti. Misafirler, ardından kendilerine ayrılan tribünde CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Calcit Kamnik maçını takip etti. Kulaklıklar aracılığıyla kendilerine betimlemeli olarak maç anlatılan görme engelli sporseverler, unutulmaz bir voleybol deneyimi yaşadı.

Görme engelli sporseverler, bu sırada VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncular Zehra Güneş ve Cansu Özbay'la bir araya geldi.

Ferkan Merdan, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak sadece sahada değil, toplumun her alanında erişilebilirlik ve kapsayıcılık adına yenilikçi ve örnek olacak adımlar atmayı önemsiyoruz. 'Herkes için voleybol' yaklaşımıyla ve bir farkındalık oluşturmak adına görme engelli voleybolseverlerin de maç atmosferini yaşamasını amaçladık. Misafirlerimizin voleybolun heyecanını hissetmeleri, oyunun dinamizmini ve VakıfBank ruhunu tam anlamıyla yaşamaları için dünya çapında bir ilke imza attık. Onların coşkusunu hissetmek, bizim için ilham verici bir anı olarak kalacak ve VakıfBank olarak engelleri aşan projelerimizle sporu herkes için erişilebilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz."