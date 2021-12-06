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Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! - Son Dakika

Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!

06.12.2021 14:50

Farklı Rizespor galibiyetinden sonra Fenerbahçe'de Frankfurt maçının hazırlıklarına geçildi. Sakatlığı atlatan Valencia, takıma katıldı. Altay ve Mert Hakan'ın da tedavi süreci iyi geçiyor. Valencia'nın performansı teknik ekibin yüzünü güldürmüşe benziyor.

Rizespor'u 4-0 geçen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçına hazırlıklarına hemen başladı. Konyaspor maçından sonra koltuk değnekleriyle görülen Enner Valencia, hızlı dönüş yaptı.

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Valencia'dan süper dönüş

TOPLA ÇALIŞTI

Sakatlığı atlatan Enner Valencia, topla çalışma yaptı. Valencia'nın fit görüntüsü ve isteği teknik ekibin yüzünü güldürdü. Tecrübeli golcünün Beşiktaş derbisine yetişeceği belirtildi.

EKSİK KALMAYACAK

Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı. Altay ve Mert'in de dönüşüyle Fenerbahçe tam kadro olacak.

Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!

Fenerbahçe, Frankfurt, Rizespor, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! - Son Dakika
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