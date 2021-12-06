Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!

Rizespor'u 4-0 geçen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçına hazırlıklarına hemen başladı. Konyaspor maçından sonra koltuk değnekleriyle görülen Enner Valencia, hızlı dönüş yaptı.
Sakatlığı atlatan Enner Valencia, topla çalışma yaptı. Valencia'nın fit görüntüsü ve isteği teknik ekibin yüzünü güldürdü. Tecrübeli golcünün Beşiktaş derbisine yetişeceği belirtildi.
Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı. Altay ve Mert'in de dönüşüyle Fenerbahçe tam kadro olacak.
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