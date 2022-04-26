Valerien Ismael: "Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor" - Son Dakika
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Valerien Ismael: "Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor"

26.04.2022 10:02

- Valerien Ismael: "Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor" Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: "Bütün sezonun özeti gibi bir maç oldu" Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael maçın ardından konuştu.

- Valerien Ismael: "Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael:

"Bütün sezonun özeti gibi bir maç oldu"

İSTANBUL - Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael maçın ardından konuştu. Bütün bir sezonun özeti gibi bir maç olduğuna dikkat çeken Ismael, "Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Valerien Ismael, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çok üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Fransız çalıştırıcı "Çok üzgünüz. Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor. Gol atamadık, hata yaptık. İkinci yarıda fazlaca fırsat bulduk ama maalesef böyle oldu. Daha değişik bir sonuçla, farklı bir performans göstermek isterdik. Biraz sezonun özeti gibi bir maç oldu. Daha farklı bir oyun oynamak isterdik. Hafta boyunca analizimizi yapacağız ve kalan maçlarda daha iyi olmaya odaklanacağız" diye konuştu.

"3'lü ya da 4'lü oynamak önemli değil, hata yapmamak önemli"

Kasımpaşa karşısında çok hata yapıldığına dikkat çeken Valerien Ismael, "Maç kaybettik. Kazanmak ve kaybetmek futbolda var. Hatalar oluyor ama 3'lü de oynasanız, 4'lü de oynasanız, hatalar oyunun gidişatını değiştirebiliyor. Oyuna dönmeye çalıştık, elimizden geleni yaptık ve devre arasında 1 gol atmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Taraftar desteğiyle sonucu değiştirebileceğimizi konuştuk. 3'lü, 4'lü ya da 5'li oynamak, hata yaptığınız zaman önemli olmuyor" dedi. Emirhan'ın bugün oyuna dahil olduğunu ve kadrodaki oyuncuların fırsat bulacağını söyleyen Ismael, "Emirhan oyuna bugün dahil oldu, ona fırsat verdik. Benim görevim tüm oyunculara fırsat vermek ve kiminle yol yürüyeceğimize karar vermek. Sezonun kalanında bunu görerek sezonun sonuna kadar karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

"Bazı kararlar almamız gerekecek"

Önümüzdeki sezon için nasıl bir forvet aradığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Valerien Ismael, "Hücum hattında gol atan bir futbolcuya ihtiyacımız olacak. Bu kulüp için oynamaktan gurur duyacak tempolu ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız olacak. Bunu yaparken de doğru dengelere bakarak doğru isimleri bulmamız gerekiyor. Bizi iyileştirecek oyuncular bulmalıyız. Kadrodaki oyunculara şans vererek bazı kararlar almamız gerekecek. Bazı kararları vermek zor, bazı kararları vermek kolay olacaktır ama bizim işimiz de bu kararları almak" dedi. Fransız çalıştırıcı son olarak orta saha oyuncularının hücuma gereken desteği verdiğini de sözlerine ekledi.

Valerien Ismael: Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor
Valerien Ismael: Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor
Valerien Ismael: Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor
Valerien Ismael: Bu şekilde kaybetmek bizi üzüyor

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Valerien Ismael, Kasımpaşa, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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