Valerien Ismael, İstanbul'da - Son Dakika
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Valerien Ismael, İstanbul'da

25.03.2022 00:36

- Valerien Ismael, İstanbul'da Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Valerien Ismael, İstanbul'a geldi.

- Valerien Ismael, İstanbul'da

İSTANBUL - Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Valerien Ismael, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayı Valerien Ismael, anlaşmayı noktalamak için İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı 46 yaşındaki teknik adam Manchester'dan havalanan uçak ile İstanbul Havalimanı'na indi. Ismael'i Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşılarken, kendisini bekleyen özel araç ile havaalanından ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının yarın Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Valerien Ismael, daha önce Almanya ekiplerinden Wolfsburg, Avusturya takımlarından Lask Linz ve İngiltere'de de West Bromwich Albion ile Barnsley'i çalıştırmıştı.

Valerien Ismael, İstanbul'da
Valerien Ismael, İstanbul'da
Valerien Ismael, İstanbul'da

YORUMLAR
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Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Valerien Ismael, İstanbul'da - Son Dakika


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