Vali Aksoy\'dan Eskişehirspor\'a Ziyaret

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleriyle Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya geldi.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Aksoy, Eskişehirspor'un bu sezon çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alarak başladığını anımsattı.

Eskişehirspor'un tarihinde önemli başarılara imza atmış köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Tarihiyle, sporcularıyla ve taraftarıyla Süper Lig'i hak eden bir kulüp. Temennimiz Eskişehirspor'u oralarda görmektir. Sezona 2 maçta 2 galibiyetle başlayan takımımızı kutluyorum. İnanıyorum ki galibiyetler devam edecek ve sezon sonunda kazanılacak şampiyonlukla Eskişehirspor hak ettiği hedef olan Süper Lig'e çıkma yolunda büyük bir adım atacaktır. Geçen sezon Eskişehirspor'umuzun neredeyse bütün iç saha maçlarını tribünden takip ettim. Bu sezonda programımız elverdiği sürece tribünden desteğimizi vereceğiz. Şehrimizde birlik, beraberlik ve Eskişehirspor coşkusunu tekrar yaşatmak amacıyla şehrin bütün dinamiklerinin vereceği destekle başarının geleceğine inanıyorum."

Kulüp başkanı Entok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eskişehirspor forması hediye edilen Aksoy, beraberindekilerle futbol takımı için yeni yapılan ve inşaatı tamamlanmak üzere olan tesis binası, genç sporcuların yetişeceği halı sahaları ve diğer altyapı çalışmalarını inceledi.