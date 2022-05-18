Vali Ali Çelik'ten gençlere tavsiye: "Spordan asla vazgeçmeyin" - Son Dakika
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Vali Ali Çelik'ten gençlere tavsiye: "Spordan asla vazgeçmeyin"

18.05.2022 09:51
Vali Ali Çelik'ten gençlere tavsiye: "Spordan asla vazgeçmeyin"

Vali Ali Çelik, Romanya'da yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda birinci gelerek altın madalyayla dönen Simavlı milli atlet Sıla Ata, Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası Türkiye üçüncüsü Hatice Yel, judo sporcusu Ali Küçükkaya'yı misafir etti.

Vali Ali Çelik, Romanya'da yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda birinci gelerek altın madalyayla dönen Simavlı milli atlet Sıla Ata, Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası Türkiye üçüncüsü Hatice Yel, judo sporcusu Ali Küçükkaya'yı misafir etti.

Gençlik Haftası sebebiyle gerçekleşen ziyarette sporculara; Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, atletizm antrenörü Yıldıray Kaya, atıcılık antrenörü Kübra Koçak ile judo antrenörü İsmail Konur ile gönüllü gençlik liderleri eşlik etti.

Elde edilen başarılardan duyduğu mutluluğu paylaşarak sporcuları tebrik eden Vali Ali Çelik, " Kütahya'mızı, ülkemizi gururlandırdınız. Hep daha iyisini yapacağınıza olan inancımla başarılarınızın daimi olmasını diliyor, ilimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin hemen her spor dalında elde ettiği başarılarla dünyadaki görünürlüğün arttığına dikkat çeken Vali Çelik, "Sporun ve sanatın yapılabilirliğinde güzel örneklere ihtiyacımız var. Spordan asla vazgeçmeyin" diye konuştu.

Sporcular ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik'ten gençlere tavsiye: Spordan asla vazgeçmeyin
Vali Ali Çelik'ten gençlere tavsiye: Spordan asla vazgeçmeyin

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Kaynak: İHA

Romanya, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Ali Çelik'ten gençlere tavsiye: 'Spordan asla vazgeçmeyin' - Son Dakika


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