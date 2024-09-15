Vali Çelik\'ten Zapspor\'a Destek Ziyareti

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Zap spor sporcuları ile çift kale maçı yaptı.

Vali Ali Çelik; Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Hakkari'yi temsil eden Zapspor Kulübü futbolcularıyla Merzan Şehir Stadında bir araya geldi. Futbolcularla tek tek tanışan Vali Çelik, futbol ve sporun önemi hakkında futbolcularla sohbet etti. Diğer spor dallarında olduğu gibi Zapspor'a da ihtiyaç duydukları konularda desteklerinin süreceğini söyleyen Vali Çelik, Hakkari Zapspor Kulübü futbolcularıyla gerçekleştirdiği tanışma ziyareti sonrasında sporcularla antrenmana katılarak çift kale maç yaptı.

Vali Çelik, antrenman sonrasında futbolculara tatlı ikramında bulundu. - HAKKARİ