Vali Çelik Yüksekovaspor'u Destekledi - Son Dakika
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Vali Çelik Yüksekovaspor'u Destekledi

Vali Çelik Yüksekovaspor\'u Destekledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekovaspor'un 8-0 kazandığı maçı tribünden izledi ve futbolcuları tebrik etti.

13.01.2025 14:23
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın 8 golle sahadan ayrıldığı maçı tribünden izleyerek destekledi.

Kadınlar Futbol 1. Ligi 12. hafta karşılaşmasında Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Merzan Şehir Stadı'nda Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nü konuk etti. Vali Ali Çelik'in karşılaşmayı tribünden takip ederek Yüksekova ekibine destek olduğu karşılaşmada; Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı rakibini adeta gol yağmuruna tuttu.

Vali Çelik, Yüksekovaspor'un 5-0'lık üstünlüğü ile biten ilk devre sonrasında futbolcuları tebrik etmek için yanlarına indi. Çelik; "Bu yıl ilk defa izleyebildim sizi, çok keyifliydi, keyifli bir takım oyununuz var" dedi.

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, karşılaşmadan 8-0'lık skorla galip ayrılarak B grubunda 34 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vali Çelik Yüksekovaspor'u Destekledi - Son Dakika

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