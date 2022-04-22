Vali Elban: "Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı" - Son Dakika
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Vali Elban: "Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı"

22.04.2022 12:34
Vali Elban: "Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana'nın spor faaliyetlerindeki başarısının daha çok artması için hem sporu hem sporcuları hem de spor insanlarını desteklemeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana'nın spor faaliyetlerindeki başarısının daha çok artması için hem sporu hem sporcuları hem de spor insanlarını desteklemeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Vali Elban, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Ali Gülleri Spor Merkezi'nde düzenlenen program, iftar yemeğinin yenmesi ve dualar edilmesiyle başladı.

Programda Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Bozan'ın gerçekleştirdiği konuşmanın ardından kısa bir konuşma yapan Vali Elban, "Birçok şeyi ertelemek zorunda kaldığımız iki yıllık pandemi sürecini hayırlısıyla sonlandırıyoruz. Bu süreçte birçok şeye de özlem duyduğumuzu anladık, çünkü insan sosyal bir varlıktır. Beraber olmaya, birlikte program yapmaya, beraber yemek yemeye, spor yapmaya, turizme, dışarıda bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Pandeminin hafiflemesiyle birlikte bizler de artık bunların çoğunu yapmaya başlayabildik. En başta da sportif faaliyetlerimiz başladı" dedi.

Adana'nın son dönemde futbol, voleybol, masa tenisi ve birçok amatör spor alanında ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeye başladığını söyleyen Vali Elban, "Ancak elde ettiğimiz başarı neredeyse nüfusunun yüzde 10'u kayıtlı sporcu olan bir ilde sevindirici olmasına rağmen yeterli bir gelişme değil. Spor faaliyetlerindeki başarımızın daha çok artması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de hem sporu hem sporcularımızı hem de spor insanlarımızı desteklemeye ve elimizden geldiğince alt yapı yatırımlarını çoğaltıp yeni yeni tesislerle sporcularımıza uygun alanlar oluşturmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - ADANA

Vali Elban: Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı
Vali Elban: Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı
Vali Elban: Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı

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Süleyman Elban, Ahmet Bozan, Pandemi, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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