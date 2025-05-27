Vali Gül, Türkoğlu'nu Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Davut Gül ve Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun gelişimi ile genç sporculara yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Türkoğlu, Gül'e A Milli Basketbol Takımı forması hediye etti.