Vali Memiş, minik güreşçileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Vali Memiş, minik güreşçileri yalnız bırakmadı

01.06.2022 10:39
Vali Memiş, minik güreşçileri yalnız bırakmadı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünde ASP/GSK) antrenman yapan minik sporcuları ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünde ASP/GSK) antrenman yapan minik sporcuları ziyaret etti.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Spor Salonu'nda hocaları gözetiminde antrenmanlarını sürdüren minik sporcular, 2022 yılında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonalarında önemli başarılara imza attı. Şampiyonalarda bir sporcu Türkiye üçüncüsü olurken, üç sporcu Türkiye beşincisi olmaya hak kazandı. Aynı spor kulübü il bazında yapılan okullar arası güreş şampiyonasında da 5 birincilik elde etti. ASP/GSK İl bazında güreş alanında 15 altın madalya aldı.

Vali Memiş 20 sporcunun bulunduğu antrenmanda çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklara her konuda destek olmaya devam edeceklerini belirten Vali Memiş, başarılarından dolayı çocukları kutladı.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ve ASP Spor Kulübü Başkanı Nihat Polat'tan kulüple ilgili bilgi alan Vali Memiş, çocuklarla toplu fotoğraf çekildi. - ERZURUM

Vali Memiş, minik güreşçileri yalnız bırakmadı
Vali Memiş, minik güreşçileri yalnız bırakmadı

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Kaynak: İHA

Okay Memiş, gençlik, Erzurum, Güreş, Spor, Son Dakika

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