Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret - Son Dakika
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Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret

19.03.2022 11:05

- Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret Futbolculara baklava ikram edip şampiyonluk istedi Erzurum Valisi Okay Memiş, BB Erzurumspor antrenmanını ziyaret ederek futbolculara baklava ikramında bulundu.

- Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret

Futbolculara baklava ikram edip şampiyonluk istedi

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, BB Erzurumspor antrenmanını ziyaret ederek futbolculara baklava ikramında bulundu.

Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve Emniyet müdürü Levent Tuncer ile birlikte BB Erzurumspor tesislerine gelen Vali Okay Memiş'i BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün ve Teknik Direktör Muzaffer Bilazer karşıladı.

Bir süre antrenmanı izleyen Vali Okay Memiş futbolcularla bir süre sohbet etti. Vali Memiş, "Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kadim bir şehir. Dünyada bu rakımda az sayıda şehir var. Yüksek rakımdayız. Bunun avantajlarını kullanmak istiyoruz. Yüksek irtifanın avantajları çok fazla. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gazi bir şehir. Toplamda 3 milyon Erzurumlu nüfus var. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Zaman zaman bu tür iniş çıkışlar olabilir. Önemli olan sizin takım olarak birlikte olmanız. Biz şehir olarak süper lige çıkmak istiyoruz. Maddi ve manevi olarak bunu karşılamaya hazırız. Büyükşehir belediyesinin kurumsal desteğini her zaman görüyoruz. İnşallah şampiyon oluruz" dedi.

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün ise takıma güvendiğini ve hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. Düzgün, "Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz ilk iki takım olarak çıkabilmek. Playofta olsa süper lige çıkmak tek amacımız. İnşallah başarılı oluruz" dedi.

Vali Okay Memiş, daha sonra futbolculara baklama ikramında bulunarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret
Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret
Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret
Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret
Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret
Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret
Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Memiş'ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret - Son Dakika


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