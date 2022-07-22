Teknik Direktör Hakan Keleş ve futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Memiş, Erzurum'un yüksek rakımı ve lüks otelleriyle futbol takımlarının gözde kamp merkezi durumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Giresunspor, Okay Memiş, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.