Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret - Son Dakika
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Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret

22.07.2022 11:02
Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Giresunspor'u ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Giresunspor'u ziyaret etti.

Teknik Direktör Hakan Keleş ve futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Memiş, Erzurum'un yüksek rakımı ve lüks otelleriyle futbol takımlarının gözde kamp merkezi durumunda olduğunu söyledi.

Teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektiren Vali Memiş, Giresunspor'a Süper Lig'de başarı temennisinde bulundu. - ERZURUM

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Giresunsporlu Bilazer, Süper Lig'de istikrarlı olup milli formayı giymek istiyor Giresunsporlu Bilazer, Süper Lig'de istikrarlı olup milli formayı giymek istiyor Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: İHA

Giresunspor, Okay Memiş, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret - Son Dakika
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