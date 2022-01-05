Vali Öksüz, başarılı kayakçıları kabul etti

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Erzurum'da 02-03 Ocak 2022 tarihlerinde yapılan seçmelerde başarılı olan sporcuları makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı Yusuf Emre Fırat ve Muhammed Sait Soyak'ı tebrik eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars'ın yetiştirdiği başarılı kayakçıların gerek Pekin Olimpiyatları gerekse EYOF'ta ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Erzurum'da 02-03 Ocak 2022 tarihlerinde kayaklı koşu branşında, iki gün iki etap şeklinde yapılan Olimpiyat ve EYOF seçmelerinde Karslı sporcularından Yusuf Emre Fırat, iki günlük etabı birincilik ile tamamlayarak kayaklı koşu branşında Türkiye'yi Pekin Olimpiyatları'nda temsil etmeye hak kazanmıştı. Muhammed Sait Soyak ise EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek 4 sporcudan biri olarak seçilmişti.

Milli sporcular, Şubat ayında Pekin Olimpiyatları ve Mart ayında EYOF müsabakaları hazırlığı için milli takım kamplarına katılmak üzere Cuma günü Kars'tan ayrılacaklar.

Öte yandan İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Sarıkamış İlçe Müdürü ve Kars Kayak İl temsilcisi Ali Koçak ve Antrenör Onur Kılıçaslan'da ziyarette hazır bulundu. - KARS