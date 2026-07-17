Vali Sözer, Şampiyon Güreşçiyi Tebrik Etti - Son Dakika
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Vali Sözer, Şampiyon Güreşçiyi Tebrik Etti

Vali Sözer, Şampiyon Güreşçiyi Tebrik Etti
17.07.2026 11:44
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Bilecik Valisi, Avrupa şampiyonu güreşçi Salih Yusuf Yazıcı'yı makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecikli Avrupa şampiyonu milli güreş sporcusu Salih Yusuf Yazıcı'yı tebrik etti.

Bilecikli milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo grekoromen stilde kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından makamda kabul edildi. Vali Sözer, elde ettiği başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek, Avrupa şampiyonluğunun Bilecik adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Yazıcı'nın genç sporcular için örnek teşkil ettiğini belirten Sözer, başarıda emeği bulunan ailesini, antrenörlerini ve katkı sunan herkesi kutladı. Vali Sözer, Salih Yusuf Yazıcı'ya uluslararası organizasyonlarda yeni şampiyonluklar dileyerek, devletin her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kabulde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz, Güreş Antrenörü İbrahim Doğan ile sporcunun ağabeyi Süleyman Yazıcı da hazır bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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