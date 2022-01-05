Vali Su, Çukurova Basketbol'un sevincine ortak oldu

40 yendiği maçı izleyerek, takımın sevincine ortak oldu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edip Buran Spor Salonunda oynanan maçı Vali Su ve eşi Zeliha Su'nun yanı sıra, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, vali yardımcıları, il protokolü üyeleri ve taraftarlar izledi.

Üst tura çıkması için en az 25 sayı farklı galibiyet elde etmesi gereken turuncu-lacivertli basketbolcular, taraftarının da büyük desteği ile rakibini 69-40 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmanın sevincini yaşadı. - MERSİN