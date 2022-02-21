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Vali Su, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcuları ile buluştu - Son Dakika

Vali Su, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcuları ile buluştu

21.02.2022 17:59
Vali Su, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcuları ile buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, haziran ayında İtalya'da yapılacak olan 'Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na Mersin'deki kampta hazırlanan Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcu ve teknik heyeti ile makamında buluştu.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, haziran ayında İtalya'da yapılacak olan 'Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na Mersin'deki kampta hazırlanan Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcu ve teknik heyeti ile makamında buluştu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcu ve teknik heyeti, Vali Su'yu ziyaret etti. Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ın da eşlik ettiği ziyarete, Türkiye Görme Engelliler Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Görme Engelliler Federasyon Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ile Türkiye Görme Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Soner Demir ve milli sporcular katıldı

Ziyarette milli futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Su, Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonasında teknik heyete ve milli sporculara başarılar diledi. Su, 'Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası' hakkında da bilgi aldı.

2015 yılında İngiltere'de düzenlenen finallerden şampiyonluk elde ederek 2016'daki Rio Olimpiyatlarına doğrudan katılmaya hak kazanan millilerin, bu başarıyı İtalya'da da yakalayarak Paris'te düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Oyunlarına kota almayı hedefledikleri bildirildi. - MERSİN

Vali Su, Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcuları ile buluştu

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Kaynak: İHA

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