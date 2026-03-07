Vali Yavuz, Adana Demirspor Başkanı Zeybek'i kabul etti - Son Dakika
Vali Yavuz, Adana Demirspor Başkanı Zeybek'i kabul etti

Vali Yavuz, Adana Demirspor Başkanı Zeybek\'i kabul etti
07.03.2026 14:46
Adana Valisi Yavuz, Kulüp Başkanı Zeybek ile projeleri hakkında görüştü ve forma hediye aldı.

Adana Vali Mustafa Yavuz, Adana Demirspor Kulüp Başkanı Ertan Zeybek'i makamında kabul etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Kulüp Başkanı Zeybek ve Başkan Vekili Mustafa Kemal Üstüner ve diğer yetkililerle ile görüştü.

Başkan Zeybek, kulübün projeleri ve hedeflerini anlattığı Vali Yavuz'a mavi-lacivertli forma hediye etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vali Yavuz, Adana Demirspor Başkanı Zeybek'i kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

15:01
SON DAKİKA: Vali Yavuz, Adana Demirspor Başkanı Zeybek'i kabul etti - Son Dakika
