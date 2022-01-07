Üye Girişi
Vali Yazıcı: "Antalya'da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek" - Son Dakika

Vali Yazıcı: "Antalya'da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek"

07.01.2022 14:21
Vali Yazıcı: "Antalya'da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek"

Tour Of Antalya Uluslararası Bisiklet Turnuvası Koordinasyon Toplantısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti.

Tour Of Antalya Uluslararası Bisiklet Turnuvası Koordinasyon Toplantısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, bu yıl ki temanın 'İklim sorunu' olduğuna dikkat çekerek "Antalya'da bu yıl pedallar iklim değişikliği sonucu su kaynaklarının korunması ve küresel ısınmanın önüne geçilmesi için dönecek" dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan "Tour Of Antalya Powered By Akra" kurumlar arası koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında yapıldı.

Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney ile ekip arkadaşları, Vali Ersin Yazıcı ve katılımcılara, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun etapları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya'da dördüncü kez düzenlenecek Tour Of Antalya Powered By Akra koordinasyon toplantısına Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Proje Direktörü Haluk Özsevim, ana sponsor Haydar Barut ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

"İklim sorunu"

Tour Of Antalya'nın bu yıl ki temasının "İklim Sorunu" olduğunu açıklayan Vali Yazıcı, "Antalya'da bu yıl pedallar iklim değişikliği sonucu su kaynaklarının korunması ve küresel ısınmanın önüne geçilmesi için dönecek" dedi.

"Antalya'nın güzelliklerini tüm dünya izleyecek"

Antalya'nın tarihi zenginliği içinde gerçekleşecek olan Tour Of Antalya'nın parkurlarını açıklayan Vali Yazıcı, "Birinci etap Antalya-Antalya, ikinci etap Kemer-Antalya, üçüncü etap Aspendos-Termesos, dördüncü etap Side-Antalya olarak belirlendi. İkinci ve üçüncü etaplar eşsiz antik şehirlerimizde başlayıp başka bir eşsiz antik şehrimiz de bitecek ve Antalya'mızın güzelliklerini bir kez daha tüm dünya görecek" şeklinde konuştu.

"Spor turizminin öneminin farkındayız"

Tour Of Antalya için Antalya'nın tüm kurumlarının seferber olacağını sorunsuz ve başarılı bir organizasyon geçirileceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Antalya' da turizmi 12 aya yaymak için en önemli alternatif spor turizmidir. Zaten Antalya'da pek çok bisiklet gruplarını ağırlayan bir kent. Bu yüzden bu tür organizasyonların adımızı daha da duyurmak için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şimdiden Tour Of Antalya bir marka oldu. Hızlı bir şekilde de gelişerek, Antalya'ya katkı sağladığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Tour Of Antalya'nın önderliğinde bunu örnek alarak ilimizin her noktasında küçüklü büyüklü organizasyon yapmaya devam edeceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Antalya'mızın bisikletle anılan şehirler arasına gireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Vali Yazıcı: Antalya'da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek
Vali Yazıcı: Antalya'da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek
Vali Yazıcı: Antalya'da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek

YORUMLAR
500

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Bisiklet, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Yazıcı: 'Antalya'da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek' - Son Dakika Spor


Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:00
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:22 Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:30:34. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Yazıcı: "Antalya'da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement