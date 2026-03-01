Vali Yılmaz\'dan Eskişehirspor\'a Destek

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un Afyonspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Eskişehirspor'u kritik Afyonspor müsabakasında yalnız bırakmadı. Maçı tribünden takip eden Vali Yılmaz'a, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da eşlik etti. Protokol üyeleriyle birlikte taraftarların heyecanına ortak olan Vali Yılmaz, siyah-kırmızılı ekibin sergilediği etkili oyunla sahadan 3-0 galip ayrıldığı anlarda büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşma süresince takıma moral veren Vali Yılmaz, maçın ardından elde edilen net skor nedeniyle teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Şehrin dinamikleriyle birlikte tribünde yer alarak birlik beraberlik mesajı veren Yılmaz, Eskişehirspor'un şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Protokolün tam kadro verdiği bu destek, camia ve taraftarlar arasında büyük moral kaynağı oldu. - ESKİŞEHİR