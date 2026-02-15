Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan Eskişehirspor'a destek mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan Eskişehirspor'a destek mesajı

Vali Dr. Erdinç Yılmaz\'dan Eskişehirspor\'a destek mesajı
15.02.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'a Ayvalıkgücü Belediyespor maçı öncesinde başarı dileklerini iletti. Yılmaz, şehrin önemli markalarından biri olan Eskişehirspor'a olan güvenini vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor'a, Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden başarı dileklerini iletti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şehrin en önemli markalarından biri olarak nitelendirdiği Eskişehirspor'a olan desteğini sürdürüyor. Vali Yılmaz, bugün saat 17.00'de Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak kritik Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakası öncesinde bir mesaj yayımladı. Mesajında siyah-kırmızılı ekibe olan güvenini vurgulayan Yılmaz, "Eskişehirspor'umuza yürekten başarılar diliyorum. Eskişehirspor'um kalbimiz seninle" ifadelerini kullanarak camiaya moral verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yerel Haberler, Eskişehirspor, Erdinç Yılmaz, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan Eskişehirspor'a destek mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:23
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı 11 kişi öldü, 10 yaralı var
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:34:43. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan Eskişehirspor'a destek mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.