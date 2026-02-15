Vali Dr. Erdinç Yılmaz\'dan Eskişehirspor\'a destek mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor'a, Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden başarı dileklerini iletti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şehrin en önemli markalarından biri olarak nitelendirdiği Eskişehirspor'a olan desteğini sürdürüyor. Vali Yılmaz, bugün saat 17.00'de Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak kritik Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakası öncesinde bir mesaj yayımladı. Mesajında siyah-kırmızılı ekibe olan güvenini vurgulayan Yılmaz, "Eskişehirspor'umuza yürekten başarılar diliyorum. Eskişehirspor'um kalbimiz seninle" ifadelerini kullanarak camiaya moral verdi. - ESKİŞEHİR