Valverde: Fenerbahçe'yi Kalitemizle Geçtik - Son Dakika
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Valverde: Fenerbahçe'yi Kalitemizle Geçtik

Athletic Bilbao, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti, Valverde değerlendirdi.

11.12.2024 21:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde, ilk golü şans eseri bulduklarını, ancak sonrasında kalitelerini göstererek kazandıklarını söyledi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Valverde, zor bir atmosferde oynadıklarını belirterek "Güçlü ve kaliteli bir takıma karşı oyandık. Özellikle ikinci yarıda daha iyiydik. İlk yarıda oyun dengedeydi. Şans eseri bir gol bulduk, sonrasında da kalitemizi gösterdik. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ernesto Valverde, karşılaşmada 2 gol kaydeden Inaki Williams'la ilgili, "Inaki Williams bizim için çok önemli bir isim. 10 yıldır da Athletic Bilbao'da. Hafta sonunda da gol katkısı olmuştu. Fenerbahçe karşısında böyle bir statta kazanmak bizim için çok önemliydi. Bu durum kendimizi de daha iyi hissettirdi. Her takımın yaptığını yapmaya çalışarak oyunu dengelemek istiyoruz. Defans da bizim için önemli. Tüm takım olarak hareket ediyoruz ve dolayısıyla iyi sonuçlar alabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız Fenerbahçe'nin gol atmasına engel olmaktı"

Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanla 16 puana ulaştıkları için önemli bir avantaj yakaladıklarını söyleyen Valverde, yeni formatta bütün maçları kazanmak istediklerini aktardı.

Fenerbahçe karşısındaki oyun formatı hakkında da konuşan Valverde, şöyle devam etti:

"Bizim bir oyun stilimiz var. Her zaman oynadığımız oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu yaptık. Oyunumuz rakibe göre değişebiliyor. Fenerbahçe için de bu geçerli. Fenerbahçe bizim baskımızı kırmaya çalıştı, pozisyonlar da ürettiler. Fenerbahçe'nin de bize karşı zaman zaman baskı kurduğunu söyleyebilirim."

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını anlatan Valverde, "İkinci yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakip takım 10 kişi kalınca topu tutmaya çalıştık. Amacımız Fenerbahçe'nin gol atmasına engel olmaktı. Gol atsalardı, taraftar etkisiyle maç farklı yere gidebilirdi." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçına da değinen İspanyol çalıştırıcı, "Zor bir atmosfer olacak. Beşiktaş'ın sahası da buradaki atmosfer gibi zorlu olacak. Burada kazanmak zordu. O yüzden kazanırsak bizim için keyifli olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Valverde: Fenerbahçe'yi Kalitemizle Geçtik - Son Dakika

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