Van Bommel, 3-0\'lık galibiyetin Türkiye\'yi ezdiği anlamına gelmediğini söyledi

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark Van Bommel, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Geçen 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansı oldu ancak bunu sonuca çeviremedi" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Belçika'da teknik direktör Mark Van Bommel ve futbolcu Youri Tielemans, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını belirten Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark Van Bommel, Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu vurguladı.

Önceki karşılaşmada aldıkları 3-0'lık galibiyetin Türkiye karşısında üstün oldukları anlamına gelmediğini ifade eden Van Bommel, "Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Geçen 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansı oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi. Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız, ekibi de ona göre hazırladık" diye konuştu.

VAN BOMMEL: LUKAKU'YU PAZAR GÜNÜNE HAZIRLAMAK İSTİYORUZ

Romelu Lukaku'nun İzmir'e getirilmemesiyle ilgili de konuşan Van Bommel, deneyimli oyuncunun kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmediğini söyledi. Lukaku'nun durumunu yakından takip ettiklerini dile getiren Van Bommel, "Lukaku, kalçadan hasar gördü. Burada da çok kas ve sinir var. Dün antrenmanlara da geldi, ikimiz bu maça gelmemesinin daha doğru olacağına karar verdik. Pazar günü için hazırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TIELEMANS DA BASIN TOPLANTISINDA YER ALDI

Belçika Milli Takımı futbolcusu Youri Tielemans da basın toplantısına katılarak A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.