Van Bronckhorst: 'Havlu atmadık, Gelişeceğiz!' - Son Dakika
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Van Bronckhorst: 'Havlu atmadık, Gelişeceğiz!'

Van Bronckhorst: \'Havlu atmadık, Gelişeceğiz!\'

Beşiktaş'ın teknik direktörü Van Bronckhorst, Göztepe maçıyla birlikte gelişim hedeflediklerini açıkladı.

10.11.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'le golsüz berabere alan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, lige havlu atmadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Çok puan kaybettik. Gelişeceğiz, o yüzden havlu attık diyemem. Bir sonraki iç sahadaki Göztepe maçına yüzde yüzle başlamayı hedefliyoruz. Ligin sonunda olacak şeyleri şimdi konuşmak istemiyorum. Yakaladığımız fırsatlar konusunda gelişmemiz gerekiyor. 9 puan kaybettik, çok fazla. Gelişime Göztepe maçıyla başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Oyunda akıcılıklarını kaybettiklerini aktaran Van Bronckhorst, şunları kaydetti:

"Sezon başına kıyasla aynı akışta değiliz. Takımların bize karşı nasıl oynadığını görüyorsunuz. Birebir baskıyla oynuyorlar, biz de bunu oynayabiliriz. Topun bizde olduğu anlarda oyunu domine ettik. Bu dominasyonu fırsatlara döndüremedik. Üzücü bir bölümü geride bırakıyoruz. Sezon uzun, bir sonraki bölümde daha iyi olmaya çalışacağız ve galibiyetler alan formumuza dönmek istiyoruz. Bizim için üzücü bir bölüm oldu. Böyle kayıplar olmaması gerekiyordu. Gelişmemiz gerekiyor. Bu bölüm yeterince akıcı gitmeyen bir bölüm oldu. Avrupa'da istediğimizi yaptık ama ligde yapamadık. Bir sonraki bölümde daha da gelişmeyi hedefliyoruz."

Kadro derinliği ile ilgili değerlendirme yapan Giovanni Van Bronckhorst, "Kadro konusunda yapılanma bitmedi. Elimizden geleni yaptık. Yeni bir transfer dönemi gelecek, ihtiyaç olan bölgelere takviye hedefliyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bizim için bir fırsat. Benim için yeni bir durum değil. Rashica sahada olmadığı durumlarda kenar oyuncusu olmuyor. Muçi'yi kanat oynatarak ondan faydalanıyoruz. Bu noktada hücumcu bekler kullanıyoruz. İki kanat oyuncusuyla oynayınca tehlikeli olduğumuzu gördük. Milli aradan sonra Immobile dönecek, Rashica yüzde yüzüne ulaşacak ve daha fazla opsiyonumuz olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst: 'Havlu atmadık, Gelişeceğiz!' - Son Dakika

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