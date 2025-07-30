Van'da 8 Bin Öğrenciye Yüzme Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Spor

Van'da 8 Bin Öğrenciye Yüzme Eğitimi Veriliyor

30.07.2025 10:31
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VAN ve ilçelerindeki kapalı olimpik yüzme havuzlarında, farklı okullarda okuyan 5-12 yaş arası 8 bine yakın öğrenciye, antrenörler nezaretinde yaz mevsimi boyunca yüzme eğitimi veriliyor.

VAN ve ilçelerindeki kapalı olimpik yüzme havuzlarında, farklı okullarda okuyan 5-12 yaş arası 8 bine yakın öğrenciye, antrenörler nezaretinde yaz mevsimi boyunca yüzme eğitimi veriliyor. Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan havuzda eğitim gören 20'ye yakın sporcu, daha önce yapılan bölge ve Türkiye şampiyonalarında derece alırken, olimpik yüzme havuzu tesis amiri Ayhan Tekçe, Van'da geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında İpekyolu ilçesindeki olimpik yüzme havuzu ile diğer ilçelerindeki yarı olimpik havuzlarda 8 bine yakın öğrenciye yaz mevsimi boyunca yüzme eğitimi veriliyor. İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde, 2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzunda da yaz boyu farklı okullardan öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor. Havuza gelen 5 ile 12 yaş grubu arası öğrencilere haftanın 6 günü yüzme eğitimi verildiği belirtildi. Antrenör ve cankurtaranların görev yaptığı olimpik yüzme havuzuna gelen öğrenciler arasında, kız çocuklarının yoğunlukta olduğu görülürken, havuza balıklama atlayıp yüzmeleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

YOĞUN İLGİ VAR

Olimpik yüzme havuzu tesis amiri Ayhan Tekçe, ilçelerdeki 13 havuzda 8 bine yakın öğrenciye yüzme eğitimi verildiğini söyledi. Tekçe, "Bir iki katı daha talep var. Gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. İpekyolu ilçemizdeki olimpik yüzme havuzuyla birlikte 13 havuzumuz şu an aktif bir şekilde hizmet veriyor. Havuzlarımız haftanın 6 günü çalışıyor ve yoğun bir ilgi var. Van'ı yüzmenin başkenti yapmaya çalışıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz sporcular, bölge ve Türkiye birincilikleri elde ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

'HEDEFİM TÜRKİYE FİNALİNDE İYİ BİR DERECE ALMAK'

Yüzmede bölge birincisi olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Adaş ise,"8 yıllık yüzücüyüm. Bu yıl Elazığ'da yapılan yüzme yarışmalarında bölge 1'incisi oldum. Buraya gelip yüzme öğrendikten sonra yarışmalara katıldım. Benim gibi birçok arkadaşım da yarışmalarda katılıp önemli dereceler elde ediyor. Önümüzdeki yıl hedefim Türkiye finalinde iyi bir derece almak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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