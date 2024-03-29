Van\'da 8 Kulvarlı Atletizm Pisti Hizmete Açıldı

Spor

Van'ın İpekyolu Belediyesinin prestijli projelerinden olan 8 kulvarlı atletizm pisti törenle hizmete açıldı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi'nde 14 bin 813 metrekare taban alana kurulan 8 kulvarlı pistin hizmete açıldığı belirtilerek, "Pistte 1 adet sırıkla atlama alanı, 2 adet uzun 3 adım atlama alanı, 2 adet disk ve çekiç atma alanı, 2 adet gülle atma alanı, 1 adet su engelli atlama alanı, 1 adet cirit atma alanı ve 1000 kişilik tribün yer alıyor.Özellikle merkez ilçe olan ve genç nüfusun oldukça yoğun olduğu ilçede gençleri spora ve sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla açılan atletizm pistinden spora ilgi duyan binlerce genç ücretiz olarak faydalanacak.Gelecek nesillere yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Gençlerin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürüten İpekyolu Belediyesi, 8 kulvarlı atletizm pisti ile 1000 kişilik tribün projesini hayata geçirerek gençlerin boş zamanlarını sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerini hedefliyor" denildi. - VAN