Van'ın İpekyolu Belediyesinin prestijli projelerinden olan 8 kulvarlı atletizm pisti törenle hizmete açıldı.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi'nde 14 bin 813 metrekare taban alana kurulan 8 kulvarlı pistin hizmete açıldığı belirtilerek, "Pistte 1 adet sırıkla atlama alanı, 2 adet uzun 3 adım atlama alanı, 2 adet disk ve çekiç atma alanı, 2 adet gülle atma alanı, 1 adet su engelli atlama alanı, 1 adet cirit atma alanı ve 1000 kişilik tribün yer alıyor.Özellikle merkez ilçe olan ve genç nüfusun oldukça yoğun olduğu ilçede gençleri spora ve sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla açılan atletizm pistinden spora ilgi duyan binlerce genç ücretiz olarak faydalanacak.Gelecek nesillere yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Gençlerin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürüten İpekyolu Belediyesi, 8 kulvarlı atletizm pisti ile 1000 kişilik tribün projesini hayata geçirerek gençlerin boş zamanlarını sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerini hedefliyor" denildi. - VAN
Son Dakika › Spor › Van'da 8 Kulvarlı Atletizm Pisti Hizmete Açıldı - Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Emniyeti'nin maça polis tahsis etmemesi ve tahsis ettiği polisleri dışarda bekletmesinin büyük bir zaaf olduğunu belirtti. Koç, emniyet müdürünün hala görevde olmasının da kendilerine bir mesaj olduğunu söyledi.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un bazı futbolcuları, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve onlarla söyleşi yaparak tavsiyelerde bulundu. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, projenin amacının öğrencilere küçük yaşlardan itibaren Alanyaspor sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.
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