Van\'da İpekyolu Sporcu Fabrikası Hizmete Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İpekyolu Sporcu Fabrikası, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla hizmete açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimlerini desteklemek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sportif faaliyetlere yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yapımı tamamlanan sporcu fabrikası düzenlenen törenle hizmete başladı. Toplumda sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amacıyla spor faaliyetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yapımına geçtiğimiz sene başladığı sporcu fabrikasını tamamladı.
Düzenlenen törenle hizmete açılan tesisi gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sporcular ve antrenörlerin çalışmalarını izleyerek, gençlerle birlikte tenis ve basketbol oynadı. 6 bin 920 metrekarelik kullanım alanına sahip ve 9 adet salonu barındıran sporcu atölyesinde taekwondo, judo, masa tenisi, fitness salonu, step aerobik salonu, satranç ve dart sınıfları yer alıyor. Ayrıca çok amaçlı müsabaka salonunun da olduğu tesiste: sporcu, antrenör ve hakem soyunma odaları, spor masörü, diyetisyen, fizyoterapist ve spor psikologu bulunurken, tesisten aylık ortama 3 bin sporcu faydalanacak.
İl protokolü ile birlikte bir süre tesisi gezerek spor yapan gençlere eşlik eden Vali Ozan Balcı, gençlere çok kıymet verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin sağlıklarını önemsiyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için devletin, milletin imkanlarıyla bu salonu yaptık. Çok güzel bir salon oldu. Gençlerimiz ve çocuklarımız yaz, kış burada spor yapacak. Bunun dışında spor yatırımlarımız devam ediyor. 22 adet kapalı spor salonunu bitiriyoruz. İlçelerimize 13 adet yüzme havuzu yapıyoruz. Okullara 300 voleybol-basketbol sahası yaptık. İlimizde 75 halı saha yapıyoruz. Okullarımıza 50 milyon TL spor malzemesi desteği verdik. Okullara folklor ekipleri kurduk. 13 ilçemize basket, voleybol, tenis kortu ve halı sahadan oluşan açık spor tesisleri yaptık. Bu sporcu fabrikasının yapımında katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere, Van Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - VAN
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