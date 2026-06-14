Van'da Öğrenciler Milli Maçı İzledi - Son Dakika
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Van'da Öğrenciler Milli Maçı İzledi

Van\'da Öğrenciler Milli Maçı İzledi
14.06.2026 10:33
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Öğrenciler, sabah namazı sonrası dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın maçını izledi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ÖNDER Van İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler milli maçı dev ekranda izledi.

Sabah namazında tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde bir araya gelen öğrenciler, sahilde yapılan yürüyüşün ardından Van İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi. Burada verilen Van kahvaltısının ardından dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçını izledi. Oldukça heyecanlı olan ve millilerin Avustralya'ya karşı 2-0 mağlup olmasına rağmen morallerini bozmayan öğrenciler, diğer maçlardan galip gelmeyi temenni etti.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Van İl Başkanı Mehmet Sıddık Baykara, "Tüm Türkiye'de milli maçla birlikte milli ve manevi değerlerimizi gençlerimize aşılamak ve bunu yaparken de çocuklarımızı sabah namazıyla buluşturmak amaçlı tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğin paydaşı olarak Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte bir organizasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi önce sabah namazında bir araya getirdik, tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde bir araya getirdik. Sonrasında gençlerimizle birlikte sahil yürüyüşü gerçekleştirdik ve sonra çocuklarla birlikte gelip burada Van Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde güzel bir Van kahvaltısı etkinliği düzenledik. Sonrasında dev ekranda gençlerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte milli maçımızı izledik. Milli maçımızda maalesef hüzünlü bir şekilde ayrıldık ama şuna inanıyoruz ki zaten maçın amacı, gayesi milli ve manevi hassasiyetleri oluşturmaktır. Zaten bizim çocuklarımızda bu yeterince oluştu. Bu vesileyle bu programda, bu etkinlikte bize paydaş olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, çalışanlarına, ilçe müdürlerimize ve ÖNDER il ve ilçe yönetimimize teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün yalnız bırakmayan bu kıymetli gençlerimize de teşekkür ediyoruz. Sabahleyin saat 03.00'ten beri, sabah namazından beri bizlerle birlikteydiler. Onların heyecanı ve onların gayreti inşallah milli takımımıza dünya kupasında büyük bir başarı getirecektir. Bugün hüzünle ayrıldık ama inanıyorum ki bizler galibiyetle ayrılacağız inşallah" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'da Öğrenciler Milli Maçı İzledi - Son Dakika

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