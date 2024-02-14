Van'da Okullar Arası Bilek Güreşi Turnuvasında Yağmur Gökşin İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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Van'da Okullar Arası Bilek Güreşi Turnuvasında Yağmur Gökşin İl Birincisi Oldu

Van\'da Okullar Arası Bilek Güreşi Turnuvasında Yağmur Gökşin İl Birincisi Oldu

Van'da düzenlenen okullar arası bilek güreşi turnuvasında, Özalp Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Yağmur Gökşin kızlar kategorisinde hem sağ hem de sol kolda il birincisi oldu. Özalp Yatılı Bölge Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Yıldırımçakar, kızların başarısından gurur duyduklarını ve hedeflerinin miniklerde de dereceye girmek olduğunu belirtti.

14.02.2024 08:04  Güncelleme: 08:06
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Van'da düzenlenen okullar arası bilek güreşi turnuvasında Özalp Yatılı Bölge Okulu (YİBO) öğrencisi Yağmur Gökşin il birincisi oldu.

Tuşba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen okulları arası bilek güreşi turnuvasında, kızlar kategorisinde Özalp Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Yağmur Gökşin hem sağ hem de sol kolda il birincisi oldu. Van'ı bölge yarışmasında temsil etmeye hak kazandıklarını söyleyen Özalp Yatılı Bölge Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Yıldırımçakar, "Erkeklerden sonra kızlardan da dereceye girmek bizleri mutlu etti. Kızlarımız bu turnuvaya çok iyi hazırlandı. Çok zor şartlarda buraya geldik ama başardık. Hem erkeklerde hem de kızlarda dereceye girmek bizi gururlandırdı. Hedefimiz yapılacak olan miniklerde de dereceye girerek madalyalarla Özalp'e dönmektir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da Okullar Arası Bilek Güreşi Turnuvasında Yağmur Gökşin İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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