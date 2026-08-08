Van Denizi Su Sporları Festivali Başladı - Son Dakika
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Van Denizi Su Sporları Festivali Başladı

Van Denizi Su Sporları Festivali Başladı
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Van'da düzenlenen 12. Van Denizi Su Sporları Festivali başladı. İki gün sürecek festivalde rafting, kano, plaj voleybolu ve flyboard gösterileri yer alıyor. Etkinlik, kentin turizmine ve su sporlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün tanıtılması ve turizme kazandırılması amacıyla bu yıl 12.'si düzenlenen "Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı.

Van'ın Edremit ilçesindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelen vatandaşlar, düzenlenen spor etkinliklerini ilgiyle takip etti. İki gün sürecek festivalin ilk gününde sporcular çeşitli branşlarda gösteriler gerçekleştirdi. Festival kapsamında rafting, kürek ve kano yarışlarının yanı sıra plaj voleybolu ve hentbol müsabakaları düzenlendi. Etkinliklerde ayrıca flyboard gösterisi de gerçekleştirildi. Van Gölü'nün doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen festivalin, kentin su sporları potansiyelinin tanıtılmasına ve bölge turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Festivalde konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Van Gölü'nün geniş katılımlı bu organizasyonun temellerinin 2006 yılında atıldığını hatırlattı. Vali Yardımcısı Topaloğlu, "2010 yılından itibaren ise bu faaliyetler Van Denizi Su Sporları Festivali adı altında kurumsal ve geleneksel bir yapı haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada festivalimiz, pek çok branşı bir araya getiren, sporcularımızı, gençlerimizi buluşturan önemli bir organizasyon haline gelmiştir. Hükümetimizin güçlü iradesiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin son yıllarda ulaşımdan sağılığa, eğitimden teknolojiye, savunma sanayinden gençlik ve spora kadar birçok alanda bir dönüşüm yaşatmaktadır. Van'da bu büyük katılım, kalkınma ve gelişim hamlesinden başta kamu yatırımları olmak üzere büyük ölçüde faydalanmaktadır. Valimizin rehberliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve Vanlı hemşehrilerimizle birlikte şehrimizin eğitim, kültür, turizm, sosyal hayat, gençlik ve spor altyapısının daha da güçlendirilmesi için yoğun bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Özellikle gençlerimizin spora erişimini arttırmayı, onların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamayı, sağlıklı, özgüvenli, üretken nesiller yetiştirmeyi son derece önemsiyoruz" dedi.

Bu tür festivallerin su sporlarının gelişmesine önemli katkılar sağladığını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun ise "İlimizin turizmine, gençlerimizin spora yönlendirilmesine ve su sporlarının gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün bu festivali birbirinden renkli gösterilerle, heyecan dolu yarışmalarla ve sporların farklı branşlarda gerçekleştireceği etkinliklerle hep birlikte takip edeceğiz, izleyeceğiz. Temennimiz festivalimizin birlik ve beraberliğimize daha güçlük güçlendirmesi, ilimizin tanıtımına katkı sağlaması ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Denizi Su Sporları Festivali Başladı - Son Dakika

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