Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç Vanlılarla helalleşti - Son Dakika
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç Vanlılarla helalleşti

05.05.2022 15:41
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç Vanlılarla helalleşti

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini 2014 yılından beri yürütürken Sakarya'ya atanan Nevzat İnanç, düzenlediği basın toplantısında Vanlılardan helallik istedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini 2014 yılından beri yürütürken Sakarya'ya atanan Nevzat İnanç, düzenlediği basın toplantısında Vanlılardan helallik istedi.

2014 yılından beri Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yapan ve geçtiğimiz günlerde Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Nevzat İnanç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere atanmasıyla ilgili açıklamada bulunan İnanç, "Biz 8 yıla yakın bir süreci tamamlayarak inşallah ilimizden bir süreliğine ayrılacağız. Sonuçta Van memleketim ve ben memleketimi çok seviyorum. Çok da uzun süre memleketimden ayrı kalmak istemem. Dolayısıyla bu 8 yıllık hizmet sürecimizde, çok başarılı oldum iddiasında bulunmadım, bulunmayacağım. Ama bir iddiada bulunuyorum. Bu konuda vicdanen rahatım. Bunu sadece Rabbim bilir. Ben Nevzat İnanç olarak bu görevin hakkını vermek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Elimden gelen maksimum gayreti gösterdiğim için rahatım. Bunun yanında ben Vanlı, yabancı ayırımına sıcak bakan biri değilim. Önemli olan hizmet kalitesinde memleketi hak ettiği noktaya taşıyacak bir iradenin yönetici olmasıdır. Bu ben olmuşum başkası olmuş önemli değil ama eşit şartlarda tabi ki bölgeyi bilen birinin yönetici olması her zaman iyidir. Ben bu anlamda görevim süresince desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanımıza, valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra 8 yıl boyunca yaptığı hizmetleri basın mensuplarıyla paylaşan İnanç, gazetecilerden ve tüm Vanlılardan helallik istedi. Basın toplantısı soru cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç Vanlılarla helalleşti
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç Vanlılarla helalleşti
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç Vanlılarla helalleşti
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç Vanlılarla helalleşti

YORUMLAR
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Sakarya, gençlik, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç Vanlılarla helalleşti - Son Dakika


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