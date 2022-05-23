Van Gölü kıyılarında yamaç paraşüt yarışması - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gölü kıyılarında yamaç paraşüt yarışması

23.05.2022 14:58
Van Gölü kıyılarında yamaç paraşüt yarışması

Van Büyükşehir Belediyesi, 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van Gölü kıyısında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van Gölü kıyısında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenliyor.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun kentte yaygınlaşması ve bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılmasını sağlamak amacıyla büyükşehir belediyesi 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yamaç paraşütü yarışması düzenleyecek. Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı Van Sportif Havacılık Kulübü işbirliğiyle Tuşba ilçesi Ayanıs Mahallesi'nde düzenlenecek yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 121 sporcu katılıyor.

Tam bir görsel şölenin yaşanacağı yarışmada sporcular günde en az 400 sorti yaparak izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. - VAN

Van Gölü kıyılarında yamaç paraşüt yarışması
Van Gölü kıyılarında yamaç paraşüt yarışması

YORUMLAR
500
253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı 253 fotoğraf sanatçısı 4 gün boyunca Van'ı fotoğrafladı Kefallerin hayran bırakan yolculuğu Kefallerin hayran bırakan yolculuğu
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü, Mayıs, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Gölü kıyılarında yamaç paraşüt yarışması - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elden eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:43 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: Van Gölü kıyılarında yamaç paraşüt yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement