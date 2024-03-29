Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu

Ali Koç: Trabzon Emniyeti'nin zaafı var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Emniyeti'nin maça polis tahsis etmemesi ve tahsis ettiği polisleri dışarda bekletmesinin büyük bir zaaf olduğunu belirtti. Koç, emniyet müdürünün hala görevde olmasının da kendilerine bir mesaj olduğunu söyledi.