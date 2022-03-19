Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı

19.03.2022 15:24
Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde ve Van Shopping Fest paydaş kurum, kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen "Van Shopping Fest Futbol Turnuvası" başladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde ve Van Shopping Fest paydaş kurum, kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen "Van Shopping Fest Futbol Turnuvası" başladı.

30 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasının açılış maçı Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyeleri Eren Görsel Görmen, Necip Oflas ve Serdar Balandi'nin katılımıyla yapıldı. Turnuvanın açılış maçında ilk vuruşu yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, tüm takımlara başarı dileyerek, turnuvanın dostluk çerçevesinde tamamlanmasını temenni etti. Eleme usulüyle gerçekleşen turnuvaya kamu kurum, kuruluşları ve esnaf yoğun ilgi gösterdi. Shopping Fest boyunca devam edecek turnuvada bugün 10, yarın ise 5 maçın oynanmasıyla ilk tur tamamlanmış olacak. 2. Tur, çeyrek final ve yarı finallerin ardından, turnuvanın finalinin 28 Mart Pazartesi günü yapılacağı belirtildi. - VAN

Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı
Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı
Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı
Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı

YORUMLAR
500
Hurdacılar ve geri dönüşümcüler kümelenmek istiyor Hurdacılar ve geri dönüşümcüler kümelenmek istiyor

Necdet Takva, Ticaret, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:25 İtfaiyecilerden göz yaşartan performans: Ev küle döndü ama 16 bin TL'yi bulan parayı zarar görmeden buldular
15:20 Kar yağdı, taksicilere gün doğdu: Taksimetre açmayıp fahiş fiyatlar istediler
15:18 Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı
15:14 Memur-Sen Genel Başkanı: Emekli ikramiyesi ve maaşını artırmak için ter dökmeye devam ediyoruz
15:03 "Hanımağa" adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu!
15:00 Bakan Nebati "ışıltı"da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement