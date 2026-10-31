Van Spor FK, iç sahada Sarıyer'i 1-0 yenerek puanını 13'e çıkardı

Van Spor FK, iç sahada Sarıyer'i 1-0 yenerek puanını 13'e çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Artı Değer Van Spor FK, Spor Toto Akhisar Stadı'nda SMS Grup Sarıyer'i 88'inci dakikada Ilias Alhaft'ın golüyle 1-0 yendi. Van temsilcisi bu sonuçla puanını 13'e çıkarırken Sarıyer 16 puanda kaldı.
1'iNCİ Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Artı Değer Van Spor FK, iç sahada SMS Grup Sarıyer'i 1-0 mağlup etti. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip 88'inci dakikada Ilias Alhaft'ın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Van temsilcisi sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Van Spor FK, puanını 13'e çıkardı. Sarıyer ise 16 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
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