Van Spor FK, iç sahada Sarıyer'i 1-0 yenerek puanını 13'e çıkardı

1'iNCİ Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Artı Değer Van Spor FK, iç sahada SMS Grup Sarıyer'i 1-0 mağlup etti. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip 88'inci dakikada Ilias Alhaft'ın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Van temsilcisi sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Van Spor FK, puanını 13'e çıkardı. Sarıyer ise 16 puanda kaldı.