Vancouver, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vancouver, 2026 Dünya Kupası'na Hazır

12.06.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vancouver, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 7 maça ev sahipliği yapacak. Şehir, doğa ve metropolü birleştiriyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Kanada'daki ev sahibi şehirlerinden Vancouver, organizasyon için hazır.

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver, 675 bini aşan şehir merkezi nüfusu ve metropol alanı ile ülkenin batı yakasındaki en büyük şehri konumunda. Pasifik Okyanusu ile görkemli kıyı dağları arasına kurulmuş eşsiz coğrafyası, ticaret, finans ve film endüstrisi merkezi olmasıyla dikkati çeken Vancouver, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alıyor.

Turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olan BC Place Stadı, Dünya Kupası boyunca grup aşaması ve eleme turları dahil olmak üzere toplam 7 müsabakaya ev sahipliği yapacak. Şehrin merkezinde yer alan stat, turnuva boyunca futbolseverlere unutulmaz bir atmosfer sunmaya hazırlanıyor.

Taraftar bölgeleri

Vancouver'da organizasyon boyunca şehir merkezindeki önemli noktalarda ve kentin simge parklarında taraftar bölgeleri (Fan Zone) oluşturulacak.

Turnuva boyunca 7 müsabakaya ev sahipliği yapacak Vancouver, kapılarını Türkiye-Avustralya mücadelesiyle açacak.

Şehrin ikonik noktalarından birisi olarak Stanley Park dikkati çekiyor. Parkın içinde bulunan Vancouver Akvaryumu da bölgenin en fazla ziyaret edilen merkezlerinden.

Okyanus kenarındaki yürüyüş yolları ve devasa ormanlık alanı, Pasifik bölgesinin en popüler bölgelerinden. Şehrin kültürel ve lezzet odaklı merkezi olan Granville Adası ile doğayla baş başa kalmak isteyenler için Capilano Asma Köprüsü, Dünya Kupası maçlarını izlemek için bölgeye gelecek taraftarların uğrak noktaları olacak.

Doğa ve metropolün uyumu

Dünya Kupası maçları öncesinde veya sonrasında Vancouver'ı ziyaret edenler için doğa ile modern metropol yaşamının iç içe olduğu bir deneyim mümkün. Şehrin kozmopolit yapısı ve çevre bilinci, Vancouver'ı diğer ev sahibi şehirlerden ayırıyor.

Vancouver'ın yazın en çok ziyaret edilen noktalarından birisi ise Kitsilano plajı. Plajda yer alan 137 metre uzunluğundaki Kitsilano yüzme havuzu da özellikle bölge halkının popüler noktası.

Vancouver Whitecaps

Vancouver'ın en önemli futbol kulüplerinden birisi, kadrosunda dünya çapında yetenekleri barındıran Vancouver Whitecaps.

Kanada'da futbolun gelişiminin öncülerinden olan kulüp, ABD'nin MLS liginde mücadele ediyor. Tarihinde önemli başarılara imza atan ve ateşli bir taraftar kitlesine sahip olan Vancouver Whitecaps'in kadrosunda, adını Bayern Münih'in efsane isimleri arasına yazdıran Thomas Müller bulunuyor. Ayrıca daha önce Çaykur Rizespor'da oynayan Iraklı oyuncu Ali Adnan da Kanada ekibinde forma giyiyor.

Vancouver Whitecaps, şehirdeki futbol coşkusunun merkezinde yer alarak, Dünya Kupası sürecinde kente gelen futbolseverler için büyük bir çekim noktası oluşturuyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Futbol, Dünya, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vancouver, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Levent Yıldız Levent Yıldız:
    vay be eski günlere dönüş yok mu bir kere böyle turnuva düzenlemeleri var ya biz de yapardık ama şimdi hep yabancı şehirlerde oynuyoz mubarek vancouver'da oynayacak türkiye avustralya maçını izleme şansı bulursa adam bulursun! 0 0 Yanıtla
  • Gözde Akkın Gözde Akkın:
    güzel bir proje ama bu turnuvanın maliyeti ve barındıracağı turist sayısı merak ettim devlet bütçesine ne kadar yük getireceğini bilmek isterdim çünkü böyle mega etkinlikler her zaman masraflı oluyo 0 0 Yanıtla
  • Gülname S Gülname S:
    ya işte böyle haberler okuyunca insan bıkkın oluyo tabi mekan güzel dağlar orman var ama stadyum kapasitesi ne kadar turnuvada kaç kişi alabilir bunlar niye yazmıyo hep böyle eksik eksik anlatıyo muhabir arkadaşlar hem de thomas müller filan pek önemli mi bize daha önemli detaylar lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:16:01. #7.13#
SON DAKİKA: Vancouver, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.