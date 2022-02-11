Vanlı boksörlerden büyük başarı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Oral Arslan Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörleri, zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda 6 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 57 ilden 648 boksörün katılımıyla Kozan Spor Salonunda 25 farklı sıklette düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörleri de katıldı. 54 kiloda Ahmet Pekel ile 75 kiloda Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu olurken, 80 kiloda Seyit Ahmet Gevaş Türkiye ikincisi, 60 kiloda Esma Erginoğuz, 63 kiloda Candan Çoban ve 81 kiloda Özlem Aslan ise Türkiye üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı sporcuları zorlu ve çekişmeli devam eden karşılaşmalar sonucunda farklı kategorilerde kazandıkları başarılarını nisan ayında Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek milli takım kadrosunda yer almaları ile taçlandırdılar.

4 gün boyunca Adana'da 57 ilden 648 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına 7 sporcuyla katıldıklarını belirten Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, "54 kiloda Ahmet Pekel ile 75 kiloda Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu, 80 kiloda Seyit Ahmet Gevaş Türkiye ikincisi ve 60 kiloda Esma Erginoğuz, 63 kiloda Candan Çoban ve 81 kiloda Özlem Aslan ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyasının sahibi oldu. Bu müsabakalar sonucunda ilimize farklı dereceler kazandıran sporcularımızın başarıları, ilimizde boks branşına yeni başlayan sporcularımıza çok iyi bir motivasyon, şevk ve azim kazandırıyor. İnşallah bu gayret ve özverili çalışmalarımız ile ilimize yeni şampiyon boksörler kazandıracağız. Federasyonlarımız tarafından bu müsabakaların olması hem bizler için hem sporcularımız için çok güzel. Farklı turnuvalarda yeteneklerimizi sergileyerek büyük başarılarla ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu ediyor. Aldığımız bu güzel derecelerle bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan bütün sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hedefimiz ise federasyonumuz tarafından ileriki tarihlerde yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasından şampiyonluk ile dönmektir. Buradan İl Müdürümüz Nevzat İnanç başta olmak üzere Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say'a ve diğer emeği geçen herkese boks takımımıza her zaman yakın ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Adana'dan madalyalarla dönen sporcu ve antrenörleri tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise "Milli boksörlerimiz katıldıkları müsabakalarda 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazanmanın mutluluğunu bize yaşattılar. İnşallah sporcularımız bu yarışmadan kazandıkları başarılarından dolayı federasyonumuz tarafından ileri bir tarihte yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerdir. Boksörlerimizin bundan sonra katılacakları müsabakalarda da ilimiz adına en güzel başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Sporcularımızı ve Milli Boks Antrenörümüz Ayhan Öz ve Sena Öz hocalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz" dedi. - VAN