Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazır - Son Dakika
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Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazır

20.07.2022 17:32
Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazır

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Takımı, 21-23 Temmuz'da Van'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Takımı, 21-23 Temmuz'da Van'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasına katılacak sporcular, son antrenmanlarını Ferdi Sporlar Merkezi Halter Salonunda tamamlayarak, 21-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Van Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonada boy gösterecekler.

Şampiyonada Van adına boy gösterecek sporcular, Antrenör Cihan Ertunç gözetiminde çalışmalarını tamamlayarak, Van'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.

Van'da yapılacak şampiyona hakkında konuşan Halter Antrenörü Cihan Ertunç, iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "İlimizde halter branşının yaygınlaşması ve gençlerimizin bu sporu yapması ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir programla devam ediyor. 21 Temmuz'da başlayacak olan şampiyonada mücadele edecek 20 sporcumuz bulunuyor. Yarışmanın zorluğunun farkında olarak iyi hazırladık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Sporcularımıza güvenimiz tam. Van'ı en iyi şekilde temsil edecekler. Bu vesileyle gerek kamp dönemimizde, gerekse sporcularımızın eksikleri noktasında önemli katkılar sunan ve her bir sporcumuzla ayrı ayrı ilgilenen Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a sporcularımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Vanlıları nur tatar spor salonuna bekliyoruz"

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise Van'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan halter şampiyonasına katılacak tüm sporculara başarılar dileyerek, "Sporcularımız uzun bir kamp dönemi yaşadılar. Van'ı en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Vanlı sporcularımız ve şampiyonaya il dışından katılacak tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyor, seyir keyfi büyük olan bu organizasyona tüm Van halkımızı ve ailelerini davet ediyorum" diye konuştu. - VAN

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Kaynak: İHA

Türkiye, gençlik, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazır - Son Dakika

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